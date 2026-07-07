La Juve insiste per Dibu Martinez | nuovi contatti con l’Aston Villa Cosa serve per chiudere

Notizia in breve

La Juventus continua a cercare di acquisire Dibu Martinez dall’Aston Villa, mantenendo aperti i contatti con il club inglese. Al momento, non sono stati raggiunti accordi tra le due società, anche se le trattative sono ancora in corso. La società bianconera insiste sulla volontà di portare il portiere in squadra e sta lavorando per definire i termini di un possibile trasferimento. Non sono stati resi noti dettagli specifici sui requisiti necessari per concludere l’affare.