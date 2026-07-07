La Juve insiste per Dibu Martinez | nuovi contatti con l’Aston Villa Cosa serve per chiudere
La Juventus continua a cercare di acquisire Dibu Martinez dall’Aston Villa, mantenendo aperti i contatti con il club inglese. Al momento, non sono stati raggiunti accordi tra le due società, anche se le trattative sono ancora in corso. La società bianconera insiste sulla volontà di portare il portiere in squadra e sta lavorando per definire i termini di un possibile trasferimento. Non sono stati resi noti dettagli specifici sui requisiti necessari per concludere l’affare.
di Francesco Spagnolo La Juve non molla il Dibu Martinez. La trattativa con l’Aston Villa prosegue, ma al momento non c’è l’accordo fra i club. I dettagli. La dirigenza della Juventus si sta muovendo con decisione per programmare il futuro, partendo da un ruolo cruciale come quello del portiere. Nei piani dei vertici societari c’è la chiara volontà di fare un salto di qualità internazionale. Proprio per questo motivo, il nome di Dibu Martinez è diventato centrale nelle strategie di mercato dei bianconeri per la prossima stagione. Come riferito da Gianluca Di Marzio, i contatti tra i club sono ripresi nelle ultime ore. L’amministratore delegato e direttore generale del club, Giovanni Carnevali, ha inserito il profilo del portiere argentino in cima alla lista dei desideri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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