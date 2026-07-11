Diamond League Monaco | Tamberi e Furlani faticano a Montecarlo

A Monaco, nella tappa di Diamond League, Gianmarco Tamberi e Mattia Furlani hanno incontrato difficoltà durante le competizioni. Entrambi gli atleti italiani hanno mostrato una condizione fisica ancora non al massimo, in vista dei prossimi Europei di Birmingham. La gara ha evidenziato alcune criticità per i due, che stanno cercando di recuperare forma in vista degli appuntamenti imminenti. Nessun risultato di rilievo è stato registrato dai due atleti in questa fase.

La tappa monegasca di Diamond League segna il difficile ritorno in pedana per Gianmarco Tamberi e Mattia Furlani. Gli atleti azzurri mostrano una condizione fisica ancora non ottimale in vista dei prossimi Europei di Birmingham. Non sono al massimo, ma almeno ci sono. C’era tanta attesa per il ritorno alle gare di Tamberi e Furlani. I due italiani sono tornati a confrontarsi con gli avversari, in attesa di ritrovare la miglior forma. La gara di salto in alto maschile ha visto Gianmarco Tamberi uscire prematuramente di scena a quota 2.26. Il campione Olimpico palesa evidenti difficoltà fin dalle misure più basse, superando i 2.20 al secondo tentativo e salvandosi a 2. 🔗 Leggi su Sportface.it

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