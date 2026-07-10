LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA | Furlani cerca l’acuto Sioli e Tamberi eliminati

Da oasport.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la tappa di Montecarlo della Diamond League, il saltatore in alto ha fallito il secondo tentativo a 2.00 metri, mentre il salto in lungo ha visto il quarto tentativo nullo di Gayle. Furlani ha tentato di migliorare il suo risultato alle 21.24. Sioli e Tamberi sono stati eliminati dalla gara. La manifestazione prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.25 SALTO IN LUNGO – Nullo il quarto salto di Gayle. Tocca ora a Furlani 21.24 SALTO IN ALTO – Secondo errore a 2.28 per Doroshchuk e Kushare. 21.23 SALTO CON L’ASTA – Bruttissimo secondo tentativo a 6.15 per Duplantis che abortisce il salto e non arriva neppure all’asticella. 21.22 SALTO IN ALTO – Jack supera 2.28 al primo tentativo, errore per Kushare. 21.22 SALTO IN LUNGO – Hodelin si migliora ma resta sesto. Il cubano è atterrato a 8.16 al quarto salto. 21.21 200 METRI – Vola Julien Alfred!! Record del meeting in 21.51 per Alfred che ha corso il terzo tempo della storia. Secondo posto per Hodge (21. 🔗 Leggi su Oasport.it

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