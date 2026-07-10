LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA | Furlani cerca l’acuto Sioli e Tamberi eliminati

Notizia in breve

Durante la tappa di Montecarlo della Diamond League, il saltatore in alto ha fallito il secondo tentativo a 2.00 metri, mentre il salto in lungo ha visto il quarto tentativo nullo di Gayle. Furlani ha tentato di migliorare il suo risultato alle 21.24. Sioli e Tamberi sono stati eliminati dalla gara. La manifestazione prosegue con aggiornamenti in tempo reale.