A quattro mesi dall’ultimo intervento delle forze dell’ordine, l’ex cantina Zanzi torna a registrare frequenti movimenti di persone. La zona tra via e altre strade limitrofe è nuovamente oggetto di attenzione. Non ci sono stati interventi ufficiali recenti né comunicazioni ufficiali riguardo a operazioni in corso. La presenza di persone nel luogo viene segnalata da residenti e passanti, senza indicazioni di attività illegali o interventi di forze dell’ordine in atto.

A quattro mesi dall’ultimo intervento delle forze dell’ordine, l’area dell’ex cantina Zanzi torna a far parlare di sé. La zona compresa tra via Frontali e via Ravegnana, nel quartiere San Rocco sembra, almeno a detta dei residenti, essere ricaduta nelle stesse dinamiche di degrado urbano che a marzo avevano spinto il comando della polizia locale, assieme al custode giudiziario della proprietà dell’area ferma da decenni, a eseguire uno sgombero delle aree verdi attorno agli ex stabilimenti e delle strutture dismesse. In quell’occasione l’operazione aveva portato allo smantellamento di bivacchi e rifugi di fortuna, oltre all’identificazione e all’allontanamento delle persone che ne avevano fatto un ricovero di fortuna in pessime condizioni igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Di nuovo strani viavai nell’ex cantina Zanzi

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