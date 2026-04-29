Durante un'operazione di controllo nel settore agroalimentare nell'Agrigentino, sono stati individuati e sequestrati circa 8 mila litri di vino prodotti in una cantina abusiva. Le forze dell'ordine hanno riscontrato irregolarità nelle attività di produzione e stoccaggio, portando al sequestro del prodotto e alla denuncia del responsabile. L'intervento rientra in una serie di verifiche volte a contrastare le attività illecite nel comparto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli nel settore agroalimentare in provincia di Agrigento. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, insieme agli ispettori dell’ICQRF Sicilia del Ministero dell’Agricoltura, hanno individuato una cantina completamente abusiva all’interno di un’azienda agricola di Palma di Montechiaro. L’operazione rientra in una più ampia attività di controllo condotta nelle ultime settimane nel comparto agroalimentare della provincia agrigentina. Dopo gli accertamenti effettuati sul posto, è stata disposta la chiusura immediata della struttura. Mancavano autorizzazioni e requisiti igienici. Secondo quanto emerso dalle verifiche, la cantina operava senza le necessarie autorizzazioni sanitarie previste per la produzione e la conservazione di alimenti e bevande destinati alla vendita.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scoperta cantina abusiva nell’Agrigentino: sequestrati 8mila litri di vino

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