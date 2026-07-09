Cantina di Solopaca Marco Giulioli è il nuovo enologo

Notizia in breve

Nel 2024, la Cantina di Solopaca ha annunciato l’ingresso di Marco Giulioli come consulente enologo. La cantina, fondata nel 1964, celebra il suo sessantesimo anno di attività. Giulioli si occuperà delle scelte tecniche legate alla produzione e alla qualità dei vini. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla direzione. La cantina ha specificato che il ruolo di Giulioli sarà di consulente e non di dipendente.