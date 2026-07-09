Cantina di Solopaca Marco Giulioli è il nuovo enologo
Nel 2024, la Cantina di Solopaca ha annunciato l’ingresso di Marco Giulioli come consulente enologo. La cantina, fondata nel 1964, celebra il suo sessantesimo anno di attività. Giulioli si occuperà delle scelte tecniche legate alla produzione e alla qualità dei vini. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla direzione. La cantina ha specificato che il ruolo di Giulioli sarà di consulente e non di dipendente.
Nel sessantesimo anno dalla fondazione, la Cantina di Solopaca apre un nuovo capitolo della propria storia annunciando l’ingresso di Marco Giulioli come consulente enologo. La scelta si inserisce in una strategia orientata al rafforzamento della qualità produttiva e alla valorizzazione dell’identità vitivinicola del Sannio. Da decenni punto di riferimento per il territorio, la cooperativa riunisce centinaia di soci viticoltori e rappresenta una delle realtà più significative della viticoltura campana. Un modello fondato sulla collaborazione, sulla competenza tecnica e sul rispetto delle tradizioni, che nel 2026 celebra i suoi 60 anni guardando al futuro con un progetto di rinnovamento. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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