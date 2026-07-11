Di Gregorio Juve ora che succede? Lunedì confronto con Spalletti e dirigenti poi le scuse alla squadra

La Juventus ha in programma un confronto tra lunedì con l’allenatore e i dirigenti, seguito da scuse pubbliche alla squadra. La situazione legata alla rosa, in particolare il ruolo di portiere, sta creando tensioni e influenzando il raduno alla Continassa. Michele Di Gregorio si trova in una posizione di attesa, in un contesto di discussioni interne sulla rosa e il mercato.

Di Gregorio Juve, nodo sempre più caldo: lunedì confronto con Spalletti e dirigenti, poi le scuse davanti alla squadra. Il calciomercato della Juventus ruota ormai attorno al nodo portiere, trasformando il raduno alla Continassa in una convivenza forzata per Michele Di Gregorio. L’ex Monza è pronto a riprendersi fisicamente il suo posto tra i pali, ma la sensazione è che quella porta non sia più davvero sua: i bianconeri stanno spingendo con decisione su Emiliano “Dibu” Martínez e mantengono vive alternative di alto livello come Guglielmo Vicario. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno L’ombra del numero uno dell’Argentina, unita ai sondaggi per profili come Svilar, Suzuki, Oblak e Milinkovic?Savic, ha generato in Di Gregorio la consapevolezza che la Juventus sta già programmando un futuro diverso. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Caso Di Gregorio: lunedì confronto con Spalletti e dirigenti. Poi farà questo gesto davanti alla squadraLunedì, il portiere si confronterà con l’allenatore e i dirigenti durante il raduno alla Continassa.

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