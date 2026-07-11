Lunedì, il portiere si confronterà con l’allenatore e i dirigenti durante il raduno alla Continassa. Successivamente, effettuerà un gesto davanti alla squadra. La situazione sembra già definita, con il suo futuro lavorativo in discussione. Il calciomercato della Juventus resta focalizzato sulla posizione del portiere, mentre la presenza di Di Gregorio crea tensioni tra i giocatori e lo staff. La vicenda si svolge nel contesto della preparazione pre-stagionale.

, ma il suo futuro sembra segnato. Il calciomercato della Juventus continua a orbitare intorno alla gestione del portiere, trasformando il raduno di lunedì alla Continassa in una complessa convivenza forzata per Michele Di Gregorio. Nonostante l’ex Monza sia pronto a riprendere fisicamente il suo posto tra i pali di casa, la sensazione di comfort è totalmente svanita: la sua porta sembra già virtualmente occupata da altri. I bianconeri stanno infatti trattando con decisione Emiliano “Dibu” Martinez e tengono calde ottime alternative a partire da Guglielmo Vicario. L’ombra del numero uno dell’Argentina, unita ai passati rumors su Alisson e ai costanti sondaggi per vari profili (da Svilar a Suzuki, fino a Oblak e Milinkovic-Savic), ha generato nel giocatore la dolorosa consapevolezza che la porta della Juventus non sarà più la sua. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Caso Di Gregorio: lunedì confronto con Spalletti e dirigenti. Poi farà questo gesto davanti alla squadra

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