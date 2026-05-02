L’allenatore della squadra ha dichiarato che l’attaccante serbo desidera continuare a giocare con il club. Ha anche aggiunto che il calciatore si sta allenando con entusiasmo e che possiede le qualità tecniche mancanti alla formazione. La volontà di rinnovo sembra confermata dall’atteggiamento durante gli allenamenti. Nessuna comunicazione ufficiale sulla durata del contratto o sui dettagli dell’accordo.

di Francesco Spagnolo Rinnovo Vlahovic, Spalletti ha confermato che il serbo vuole rimanere alla Juve e la conferma arriva da come il giocatore si sta allenando. Nella consueta conferenza stampa di vigilia di Juve Verona, Luciano Spalletti ha parlato anche del futuro di Vlahovic confermando la volontà da parte del serbo di continuare con il club bianconero. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata PERMANENZA VLAHOVIC – «Sì, perché si sta allenando con grande entusiasmo, è un professionista con grande carattere, ha le giocate che mancano alla squadra. Come per Yildiz, anche lui sa di poter essere utile per queste 4 partite a mettere del suo per il raggiungimento di questo obiettivo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic, l’annuncio di Spalletti: «Vuole rimanere alla Juve. Si sta allenando con entusiasmo. Ha le giocate che mancano alla squadra»

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