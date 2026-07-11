Di Giannantonio | Podio perfetto | A Marquez | Risultato di cui avevo bisogno | M Marquez | Domani per replicare

Marc Marquez ha vinto la gara Spring al Sachsenring, conquistando il primo posto davanti al fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Marquez ha dichiarato che il risultato è quello di cui aveva bisogno, mentre Di Giannantonio ha commentato il suo podio come perfetto. Marquez ha anche annunciato l'intenzione di tentare di replicare la prestazione nella prossima gara. La vittoria lo avvicina alla vetta del campionato, occupata da Jorge Martin, ora a 13 punti di distanza.

Tutto facile per Marc Marquez che sulla sua Ducati domina la gara Spring del Sachsenring chiudendo davanti al fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio, ora a soli 13 punti di distacco dalla vetta del mondiale occupata da Jorge Martin. "Mio fratello Alex stava spingendo forte e ho cercato di mantenere un passo costante", ha detto Marc subito dopo la gara. "Fino alla fine è riuscito a starmi vicino. Vediamo domani con la gomma media di gestire meglio la gara ottenendo lo stesso risultato". Domani Marquez partirà dalla pole grazie all'ottima qualifica chiusa con il tempo di 1:19.041., C'è grande gioia anche nelle parole del fratello Alex, pilota del team Ducati Gresini, che ha chiuso secondo al traguardo: "Ho fatto del mio meglio a ogni giro, la moto scivolava al posteriore e di più non potevo fare. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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