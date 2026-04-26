Ordine d’arrivo MotoGP GP Spagna 2026 | Alex Marquez precede Bezzecchi e Di Giannantonio Ritirati Marc Marquez e Bagnaia

Il Gran Premio di Spagna del 2026 si è concluso domenica 26 aprile sul circuito di Jerez, dove si sono disputati 25 giri. Nella gara, Alex Marquez ha conquistato la prima posizione, seguito da Bezzecchi e Di Giannantonio. Sono invece usciti dalla corsa i piloti che occupavano posizioni di vertice, Marc Marquez e Bagnaia, che si sono ritirati durante la gara. Questa tappa rappresenta la quarta del campionato mondiale di MotoGP 2026.

Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 26 aprile il fine settimana del GP della Spagna, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 25 giri del Circuito Ángel Nieto di Jerez, valida per la quarta tappa del calendario di MotoGP. Vince lo spagnolo Alex Marquez, che precede gli italiani Marco Bezzecchi, secondo, e Fabio Di Giannantonio, terzo. Resta ai piedi del podio l’altro iberico Jorge Martin, quarto, mentre si classifica quinto il nipponico Ai Ogura, davanti all ‘iberico Raul Fernandez, sesto. Così gli altri italiani: ottavo Enea Bastianini, dodicesimo Franco Morbidelli, davanti a Luca Marini, tredicesimo. Ritiro per Francesco Bagnaia e Lorenzo Savadori, così come per lo spagnolo Marc Marquez, caduto nelle primissime fasi di gara.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, GP Spagna 2026: Alex Marquez precede Bezzecchi e Di Giannantonio. Ritirati Marc Marquez e Bagnaia Notizie correlate Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Brasile 2026: Marc Marquez precede Di Giannantonio, quarto BezzecchiIl successo è andato allo spagnolo Marc Marquez, che ha preceduto l’azzurro Fabio Di Giannantonio, scattato in pole ma beffato dall’iberico. LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez domina, Bezzecchi allunga in classifica. Fuori Marc Marquez e BagnaiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL VIDEO DELLA CADUTA DI MARC MARQUEZ L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 14. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Spagna 2026: Marc Marquez vince con una caduta! Bagnaia sul podio, Bezzecchi amaro; MotoGP Jerez, Classifica Prove: super Alex Marquez! Bez 3° tra Diggia e Marc; MotoGP Jerez: Marc Marquez cade e poi vince una folle Sprint, disastro Aprilia; MotoGP, gli highlights della Sprint Race di Jerez. Ordine d’arrivo MotoGP, GP Spagna 2026: Alex Marquez precede Bezzecchi e Di Giannantonio. Ritirati Marc Marquez e BagnaiaIl Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 26 aprile il fine settimana del GP della Spagna, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla ... oasport.it MotoGP, Alex Marquez trionfa a Jerez davanti a Bezzecchi e Di GiannantonioJEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Alex Marquez vince il Gran Premio di Spagna, valido per il Mondiale 2026 di MotoGp. Il pilota ... italpress.com Alex Marquez vince il GP di Spagna della MotoGP 2026 a Jerez dopo la caduta del fratello Marc Sul podio anche Marco Bezzecchi con l’Aprilia e Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46: https://fanpa.ge/TUuRA - facebook.com facebook ALEX MARQUEZ VINCE IL GP DI SPAGNA È Alex Marquez a salire sul gradino più alto del podio. Alle sue spalle chiudono Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, quarta posizione per Jorge Martin. x.com