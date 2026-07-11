Desalu veloce in Germania Dosso ok Pavese al personale | ora è la terza italiana di sempre sui 100
L’atleta italiano Desalu ha gareggiato in Germania, ottenendo una prestazione veloce. Nel frattempo, Dosso sta bene dopo un problema di salute, mentre Pavese ha ricevuto un riconoscimento dal personale. Con questa performance, Pavese si è posizionata come la terza atleta italiana di sempre sui 100 metri. Al di fuori del meeting di Montecarlo, dove Tamberi e Furlani sono tornati in gara, altri atleti azzurri hanno conseguito risultati di rilievo.
Non c'è stato solo il meeting di Montecarlo con Gimbo Tamberi e Mattia Furlani protagonisti con i loro rientri in gara. Anche altri big azzurri si sono messi in luce centrando risultati di spessore. Andiamo con ordine. Da registrare i due super croni fatti registrare da Fausto Desalu sulla pista di Wetzlar, in Germania. Il campione olimpico della staffetta 4x100 di Tokyo sfodera una doppia prestazione convincente, nel giro di ottanta minuti, a un mese esatto dall'inizio degli Europei di Birmingham in programma dal 10 al 16 agosto. Sui 200 piazza 20''11 (+1,8) sui 200 metri, a soli tre centesimi dal personale e 10''22 (+0,5) sui 100 a un centesimo dal proprio limite Dopo il settimo posto complessivo dei 100 (il terzo nella sua serie), è proprio lui ad aggiudicarsi i 200 metri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Che Desalu: 20.11 + 10.22 In 80 minuti in Germania (a Wetzlar) Fausto domina i 200 metri a tre centesimi dal personale (+1.8 vento), dopo aver sfiorato il proprio limite anche nei 100, a un mese esatto agli Europei di Birmingham Ph. archivio Grana/FIDAL x.com
Che Desalu: 20.11 + 10.22 In 80 minuti in Germania (a Wetzlar) Fausto domina i 200 metri a tre centesimi dal personale (+1.8 vento), dopo aver sfiorato il proprio limite anche nei 100, a un mese esatto agli Europei di Birmingham Ph. archivio Grana/FIDAL facebook
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