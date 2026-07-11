Desalu veloce in Germania Dosso ok Pavese al personale | ora è la terza italiana di sempre sui 100

Notizia in breve

L’atleta italiano Desalu ha gareggiato in Germania, ottenendo una prestazione veloce. Nel frattempo, Dosso sta bene dopo un problema di salute, mentre Pavese ha ricevuto un riconoscimento dal personale. Con questa performance, Pavese si è posizionata come la terza atleta italiana di sempre sui 100 metri. Al di fuori del meeting di Montecarlo, dove Tamberi e Furlani sono tornati in gara, altri atleti azzurri hanno conseguito risultati di rilievo.