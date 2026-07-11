Le ruspe stanno demolendo il padiglione F dell'ospedale di Pontedera, situato accanto al pronto soccorso. Il edificio, ormai fatiscente, era previsto da tempo per una ristrutturazione completa. La demolizione fa parte di un intervento più ampio che include la costruzione di un nuovo pronto soccorso. I lavori sono iniziati nel cuore dell’ospedale, nel quartiere Lotti, e segnano l’avvio di un cantiere di grande portata.

Ruspe in azione all’ospedale di Lotti di Pontedera per la demolizione del padiglione F, di fianco al Pronto soccorso. Un blocco che era diventato fatiscente e destinato da anni ad un progetto di ristrutturazione generale. In questi giorni gli operai sono a lavoro per abbattere il vecchio edificio che lascerà spazio alla nuova costruzione, quella che ospiterà il Pronto soccorso, la terapia intensiva ed il blocco operatorio dell’ospedale pontederese. Un’opera strategica per l’emergenza-urgenza destinata a diventare il cuore tecnologico e funzionale dell’ospedale. L’operazione rientra nel piano di rifunzionalizzazione e potenziamento... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Demolizione al via del padiglione F. Il grande cantiere nel cuore del Lotti. Nasce il nuovo pronto soccorso

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