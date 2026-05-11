Rinasce lo storico hotel delle terme | al via il grande cantiere nel cuore del borgo

Nel centro di Piazza Ricasoli si sta avviando un progetto di ristrutturazione dell’ex Terme Roseo, un edificio che rappresenta un punto di riferimento nel patrimonio termale e ricettivo della zona. L’azienda immobiliare ha comunicato ufficialmente l’inizio dei lavori, che coinvolgeranno la struttura storica situata nel cuore del borgo. La riqualificazione prevede un intervento di recupero e valorizzazione dell’edificio.

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Nel cuore di Piazza Ricasoli sta per essere scritto un nuovo capitolo di storia. Para.Mount Immobiliare annuncia ufficialmente l’apertura del cantiere per la ristrutturazione dell’ex Terme Roseo, struttura simbolo del patrimonio termale e ricettivo di Bagno di Romagna. “L’intervento - atteso da.🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lo storico Odeon rinasce: lavori in corso e apertura prevista nel 2027Continuano i lavori che stanno dando nuova vita all’Odeon, uno degli immobili più iconici del centro di Milano e oggi di proprietà del Fondo Aedison... Sicilia: il borgo degli immortali nel cuore delle MadonieAGI - Il borgo degli 'immortali' si trova nel cuore delle Madonie, i monti che guardano Palermo e la sua provincia: a Geraci Siculo vivono 56... Argomenti più discussi: Il leggendario club Bus Palladium rinasce nel segno dell’ospitalità; A Suzzara rinasce l’ex hotel Garden: a giugno la riapertura; Così il mitico Savarin di riso di Mirella Cantarelli rinasce, nel ristorante sul Lago di Como; Lavena Ponte Tresa, l’Hotel du Lac rinasce dopo decenni di abbandono. Conservatorio di Campobasso?????{??:??????.???}??cfa???????-Università di Ferrara??????[???:??????.???]Make New York Institute of Technology diplombL - Results on X | Live Posts & Updates x.com Ora ecco una vera sfida: sei Charlie e qualcuno ha sia Lucifer che Vaggie in ostaggio, e quella persona ti offre un ultimatum: puoi salvare solo uno. Chi sceglieresti? reddit L’Hotel du Lac rinasce: svolta dopo anni di abbandono sul lungolagoLAVENA PONTE TRESA – Dopo anni di silenzio e degrado, si riaccende una luce sull’Hotel du Lac di Lavena Ponte Tresa. La storica struttura affacciata sul lago torna al centro delle prospettive di ... laprovinciadivarese.it