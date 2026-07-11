Demolizione al via del padiglione F il grande cantiere nel cuore dell’ospedale Lotti Nasce il nuovo pronto soccorso
Le ruspe stanno demolendo il padiglione F dell’ospedale di Lotti a Pontedera, situato accanto al pronto soccorso. La struttura era ormai in condizioni di degrado e da tempo prevista per una ristrutturazione. Il cantiere ha preso il via questa mattina, segnando l’inizio dei lavori per la costruzione di un nuovo pronto soccorso. La demolizione avviene in un’area centrale dell’ospedale, vicino alle strutture di emergenza.
Pontedera, 11 luglio 2026 – Ruspe in azione all’ ospedale di Lotti di Pontedera per la demolizione del padiglione F, di fianco al Pronto soccorso. Un blocco che era diventato fatiscente e destinato da anni ad un progetto di ristrutturazione generale. In questi giorni gli operai sono a lavoro per abbattere il vecchio edificio che lascerà spazio alla nuova costruzione, quella che ospiterà il Pronto soccorso, la terapia intensiva ed il blocco operatorio dell’ospedale pontederese. Un’opera strategica per l’emergenza-urgenza destinata a diventare il cuore tecnologico e funzionale dell’ospedale. L’operazione rientra nel piano di... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ruspe in azione a Giostra: inizia la demolizione dellex Lavatoio
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