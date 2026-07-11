Demolizione al via del padiglione F il grande cantiere nel cuore dell’ospedale Lotti Nasce il nuovo pronto soccorso

Notizia in breve

Le ruspe stanno demolendo il padiglione F dell’ospedale di Lotti a Pontedera, situato accanto al pronto soccorso. La struttura era ormai in condizioni di degrado e da tempo prevista per una ristrutturazione. Il cantiere ha preso il via questa mattina, segnando l’inizio dei lavori per la costruzione di un nuovo pronto soccorso. La demolizione avviene in un’area centrale dell’ospedale, vicino alle strutture di emergenza.