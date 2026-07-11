Delia ha riparlato della vicenda legata alla canzone Bella ciao, commentando ancora sulla sostituzione della parola “partigiano”. Ha spiegato le sue motivazioni e ha parlato del dolore causato dalle reazioni negative. Ha anche respinto le accuse rivolte alla Resistenza e ai partigiani, sottolineando di non aver mai voluto offendere. La discussione sulla modifica del testo continua a essere al centro dell’attenzione pubblica.

Le critiche sulla versione modificata di Bella ciao continuano a far discutere: Delia spiega nuovamente le proprie intenzioni, racconta il dolore provocato dalle reazioni, respingendo ogni accusa contro Resistenza e partigiani. Leggi anche: Veronica Gentili affonda Delia, parole durissime ma giuste contro la cantante: “partigiano” non si sostituisce! L’estate musicale italiana ha regalato a Delia una nuova fase professionale, caratterizzata da successo, collaborazioni importanti e grande attenzione mediatica. Tuttavia, una vecchia polemica continua ad accompagnare il percorso della cantante siciliana. Durante l’esibizione sul palco del Primo Maggio, l’artista aveva modificato una parola del celebre brano Bella ciao. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Delia ci ricasca, torna a parlare della vicenda di Bella ciao e della sostituzione della parola “partigiano”: le sue parole

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