Solito Concertone rosso tra Bella Ciao Flotilla e landinate Bufera su Delia che cancella la parola partigiano

Durante il tradizionale concertone di sinistra, sul palco si sono susseguite esibizioni di brani storici e interventi politici, con molti spettatori che aspettavano un momento di suspense. Tuttavia, alla fine, il conduttore ha scelto di non pronunciare alcune parole considerate simbolo della Resistenza, provocando reazioni contrastanti tra il pubblico e i commentatori sui social. La cancellazione di una specifica espressione ha acceso discussioni sulla libertà di espressione e le scelte comunicative dell’evento.

Il solito Concertone rosso. Ci hanno provato a creare la suspence, in tanti, sul palco, non vedevano l’ora di farlo, ma si sono contenuti, autocensurati, poi verso le 18.30 è arrivata una per tutti, tal Delia, e ha bruciato gli altri aspiranti “partigiani” del Primo Maggio, cantanti quasi per caso, al Concertone di piazza San Giovanni. “Non possiamo non cantare Bella Ciao.”. Ma poi ha sostituito la parola “partigiano” con “essere umano” suscitando polemiche sui social. E certo, Delia: “Questa è una canzone che parla di libertà e noi dobbiamo continuare a cantarla finché ci sarà qualcuno che si arroga il diritto di decidere chi deve vivere e chi morire”, ha detto l’artista al termine della sua esibizione.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Solito Concertone rosso tra Bella Ciao, Flotilla e “landinate”. Bufera su Delia che cancella la parola “partigiano” Bella Ciao: dalle mondine ai partigiani, la voce che ha unito un popolo | Italiano Facile Notizie correlate Leggi anche: Solito Concertone rosso tra Bella Ciao, Flotilla e “landinate”. E dietro al palco s’intrufola la Schlein… Delia canta ‘Bella Ciao’ al Concertone ma ‘cancella’ partigiano: è polemica(Adnkronos) – Delia, sul palco del Concertone di Roma in piazza San Giovanni in Laterano, canta 'Bella Ciao'.