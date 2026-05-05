Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone Levante | La parola partigiano non si tocca

Durante il Concertone, Delia ha modificato il testo di “Bella Ciao”, suscitando la reazione di Levante, che ha affermato che la parola “partigiano” non dovrebbe essere alterata. La cantante ha commentato che la polemica sulla versione rivisitata è fondata, sottolineando che il brano in questione non dovrebbe essere modificato. Ha inoltre aggiunto che alcune persone hanno parlato di iconoclastia, e che in parte può essere condivisibile.

«La polemica è giustificata, nel senso che quel brano lì non va toccato. Qualcuno ha parlato di iconoclastia: credo che in qualche modo si possa essere d’accordo». Levante è tornata sulla polemica che ha investito la giovane artista siciliana Delia, che cantando Bella Ciao sul palco del Concertone del Primo Maggio ha cambiato la parola « partigiano » con « essere umano ». «Sono certa che Delia l’abbia fatto con ingenuità e quindi sia stato un errore in buona fede, però il partigiano è partigiano e non si tocca». Cosa ha detto Levante?. Pur riconoscendo l’errore, Levante ha invitato a ridimensionare i toni della polemica, criticando la gogna mediatica nei confronti della giovane artista.🔗 Leggi su Open.online

DELIA canta Cu'mme di Mia Martini e Roberto Murolo | X Factor 2025 Finale

Notizie correlate

Bella Ciao cambia testo al Concertone: “partigiano” sostituito, polemica su DeliaIl Concertone del Primo Maggio 2026 in piazza San Giovanni in Laterano a Roma ha regalato un momento destinato a far discutere.

Delia cambia il testo di Bella Ciao al Primo Maggio: la polemica sulla parola “partigiano” e la sua risposta alle criticheDelia ha sostituito “partigiano” con “essere umano” durante il Concertone del Primo Maggio.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: Ecco perché l'ho fatto; Concerto 1° Maggio, Delia: Messaggio frainteso, siamo esseri umani; Al Concertone Delia cambia il testo di Bella ciao, esseri umani al posto di partigiani: Nessuna censura; Delia canta ‘Bella ciao’ ma cambia la parola partigiano: è polemica.

Delia riscrive Bella Ciao in tv e divampa la polemicaDelia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone, esplode il dibattito La cantante Delia, ospite al Concertone del Primo Maggio 2026 in piazza San Gi ... assodigitale.it

Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: Così è più attuale(Adnkronos) - È stata una mia scelta. Così Delia, intercettata dai cronisti nel backstage del concertone, spiega la decisione di modificare il testo di Bella Ciao durante la sua ... ilmattino.it

Durante il Concertone del Primo Maggio Delia ha cantato "Bella Ciao", ma ha deciso di cambiare una parola - facebook.com facebook

Delia e il testo di Bella ciao cambiato al Concertone: «Ogni essere umano va rispettato». Gassmann: «Il partigiano non è un qualsiasi essere umano» x.com