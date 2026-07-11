Dedica la tesi a Vasco Rossi poi succede l’impensabile | il gesto del rocker le cambia per sempre la laurea

Da screenworld.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una cerimonia di laurea, uno studente ha dedicato la sua tesi a Vasco Rossi. Poco dopo, il rocker ha risposto pubblicamente, sorprendendo il pubblico di circa centomila persone. La scena si è svolta con il cantante che ha interagito con lo studente, lasciando un segno indelebile nella cerimonia. L'episodio ha catturato l’attenzione di tutti i presenti e ha fatto il giro dei social network.

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Cosa succede quando dedichi la tua tesi di laurea a un mito della musica italiana e quel mito, improvvisamente, ti risponde davanti a centomila persone? Alice Francesconi, 22 anni, originaria di Lucca e neo-dottoressa in Scienze umanistiche per la comunicazione all’Università di Firenze, lo ha scoperto il 9 luglio scorso, tre giorni dopo la sua discussione. Un risveglio qualunque si è trasformato in un momento surreale: Vasco Rossi, il Komandante in persona, aveva condiviso sui suoi profili social la foto della sua laurea. “Appena mi sono svegliata ho visto il post e non ci ho capito più nulla”, racconta Alice. Il post del rocker di Zocca, accompagnato da un entusiasta “Kom-plimentissimi”, ha superato i 100mila like in poche ore, trasformando una tesi accademica in un fenomeno di cultura pop. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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