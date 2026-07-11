Dal 12 luglio entra in vigore il nuovo decreto ministeriale sugli autovelox, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le nuove regole stabiliscono requisiti più stringenti per l’omologazione e l’approvazione dei rilevatori di velocità. Si stima che circa un terzo degli autovelox attivi non siano più conformi alle norme e siano quindi considerati illegali. Le forze dell’ordine potranno continuare a utilizzare i dispositivi solo se rispettano i nuovi criteri.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che pone fine alla confusione su omologazione e approvazione dei rilevatori automatici di velocità (comunemente chiamati autovelox). Circa un terzo degli apparecchi in uso andranno spenti in attesa che i modelli siano omologati presso il ministero, mentre gli altri hanno ricevuto l’omologazione “d’ufficio” proprio grazie a questo decreto. Le regole del decreto autovelox La questione dell'approvazione e dell'omologazione Come verranno omologati gli autovelox Le regole del decreto autovelox Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto autovelox il Governo ha messo ordine sulla legislazione dei rilevatori automatici di velocità delle auto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Decreto autovelox in vigore dal 12 luglio, 1 su 3 sarà fuori legge: le nuove regole sulle multe

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