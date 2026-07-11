Autovelox il decreto | stop a 850 dispositivi da domani nuove regole nazionali Cosa cambia per multe e tutor

Da ilmessaggero.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale un decreto del ministero delle Infrastrutture che, dalla mezzanotte tra sabato 11 e domenica 12 luglio, sospende l’uso di circa 850 autovelox. Le nuove regole nazionali riguardano anche i sistemi di misurazione della velocità, come i tutor, e modificano le modalità di notifica delle multe. Le disposizioni saranno applicate immediatamente, modificando il quadro delle sanzioni e delle verifiche sulla strada.

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Autovelox, si cambia. È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi il decreto del ministero delle Infrastrutture sugli autovelox che entrerà in vigore a partire dall mezzanotte tra sabato 11 e domenica 12 luglio. Come recita lo stesso provvedimento, il testo definisce la «disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità». Arrivano dunque regole certe ed omogenee su tutto il territorio nazionale, idonee a superare le criticità applicative emerse nel tempo e a garantire la solidità giuridica e amministrativa degli accertamenti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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