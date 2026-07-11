La Spagna batte 2-1 il Belgio al SoFi Stadium di Inglewood e si qualifica per le semifinali dei Mondiali. La rete decisiva arriva negli ultimi minuti grazie a Mikel Merino, che aveva già segnato entrando dalla panchina contro il Portogallo. Il Belgio aveva aperto le marcature, ma le Furie Rosse hanno pareggiato prima del gol di Merino. La partita si conclude con la vittoria della squadra europea, che continua il percorso nel torneo.

La Spagna supera 2-1 il Belgio al SoFi Stadium di Inglewood e approda in semifinale dei Mondiali. Match winner ancora Mikel Merino, che come in un film già visto contro il Portogallo, entra dalla panchina e risolve negli ultimi minuti della partita, una sfida complicata per le Furie Rosse. Gli uomini di De La Fuente sembrano giocare ancora col freno a mano tirato. Yamal è ancora lontano dalla forma migliore ma comincia a far intravedere qualche numero. Cresce Rodri in regia, convince Fabian Ruiz da titolare. In casa belga, De Bruyne è ancora impalpabile. Charles De Ketelaere si conferma letale da centravanti. Lukaku non incide. Alla fine diventa decisivo l’infortunio di Courtois. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Decide ancora Merino: la Spagna supera il Belgio allo scadere e vola in semifinale

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