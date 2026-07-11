Kevin De Bruyne, centrocampista belga del Napoli, ha commentato l’eliminazione della sua squadra dal Mondiale contro la Spagna. Dopo la partita, ha detto di essere orgoglioso del suo percorso e ha sottolineato di aver attraversato anni molto difficili. Le sue parole sono state rilasciate in un momento di riflessione dopo la fine del torneo.

Kevin De Bruyne, centrocampista belga del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’eliminazione della sua nazionale dal Mondiale contro la Spagna. “Penso che abbiamo giocato una partita abbastanza buona. Sapevamo, ovviamente, che avrebbero avuto più possesso palla, ma a parte qualche occasione e alcuni tiri dalla lunga distanza, abbiamo fatto bene. Abbiamo avuto anche noi qualche occasione qua e là, ma pazienza. E’ un peccato. Come valuto il mio Mondiale? Sono orgoglioso del Mondiale che ho giocato. So che tutti si aspettano sempre che io faccia la differenza. Ma ho avuto 2 o 3 anni difficili alle spalle e ho subito un intervento chirurgico importante. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Bruyne: “Orgoglioso del mio cammino, vengo da anni molto difficili”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

De Bruyne dopo l’eliminazione: “Ho 35 anni e due-tre anni difficili alle spalle, ma di questo Mondiale sono orgoglioso”Dopo l'eliminazione nei quarti di finale, il centrocampista ha affermato di avere 35 anni e di aver attraversato due o tre anni difficili, ma di...

De Bruyne attacca Conte: "Mai giocato nel mio ruolo, felice sia andato via. Resto? Dipende da..."De Bruyne ha dichiarato di non aver mai giocato nel suo ruolo durante la stagione e si è detto felice della partenza dell’allenatore.

Temi più discussi: I retroscena sulla folle notte del Belgio: Lukaku pensa al papà e piange, De Bruyne: Garcia ha fatto bene a sostituirmi. In Italia Ciccio Graziani durissimo; I due volti del Belgio che ha rischiato la clamorosa eliminazione: De Bruyne sostituito, Lukaku entra e cambia la partita ma non tira il rigore decisivo; Presentazione maglia centenario, ADL: Il mio orgoglio è essere riuscito a rendere il Napoli competitivo e sostenibile. Su stadio, Allegri e mercato...; Grosso: Voglio rendere Fiorentina protagonista del campionato.

De Bruyne: Sono orgoglioso, ma tutti si aspettano sempre la differenza. Vengo da anni difficili...Kevin De Bruyne è fuori dal Mondiale e probabilmente ieri sera ha giocato la sua ultima partita nella competizione con la maglia del Belgio. Dopo la sconfitta subiti dai Diavoli Rossi per 2-1 contro l ... msn.com

De Bruyne: Orgoglioso del mio cammino, vengo da anni molto difficiliForzAzzurri.net - Le parole del calciatore del Napoli dopo l'eliminazione dal Mondiale. Kevin De Bruyne, centrocampista belga del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ... forzazzurri.net