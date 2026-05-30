De Bruyne ha dichiarato di non aver mai giocato nel suo ruolo durante la stagione e si è detto felice della partenza dell’allenatore. Ha aggiunto che la sua permanenza dipende da diversi fattori e ha criticato il metodo di gioco del tecnico, definendolo troppo difensivo rispetto alle sue idee. Queste affermazioni sono state fatte al termine della prima annata con la nuova squadra.

Non proprio un saluto accorato, né tantomento di circostanza. Anzi. Kevin De Bruyne non le manda a dire al suo ormai ex allenatore, Antonio Conte. Ai microfoni del portale belga nieuwsblad.be, l'ex Manchester City non sembra per niente soddisfatto del suo primo anno in azzurro. Il motivo? Lo scarso feeling con il tecnico salentino: "Se sono contento che vada via? Sì, per me non doveva restare. Quest'anno ho capito quanto sia fondamentale per me il tipo di calcio che si gioca in una squadra. Deve essere anche divertente e questo aspetto un po' mi è mancato. L'anno scorso erano state fatte certe promesse sullo stile di gioco che però sono state disattese ed è un vero peccato". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Bruyne attacca Conte: "Mai giocato nel mio ruolo, felice sia andato via. Resto? Dipende da..."

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