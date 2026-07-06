Le foto mostrano Chiara Ferragni con il nuovo partner, José Hernandez, al privé dello Starlite Festival di Marbella. L’evento estivo comprende musica, concerti con star internazionali, alta gastronomia e dj set esclusivi. Le immagini indicano un momento di serenità per l’influencer, che si è lasciata alle spalle periodi difficili. La scena si svolge in un contesto di relax e divertimento, tra amici e musica dal vivo.

Le immagini arrivano dal privé dello Starlite Festival di Marbella, un evento estivo tra musica, lifestyle, concerti con star internazionali, alta gastronomia e dj set esclusivi. La coppia si è concessa una serata mondana prima di volare a Parigi, per la Settimana dell' Haute Couture, un'altra luna di miele nella città dell’amore per eccellenza. Un viaggio dopo l'altro, una tappa dopo l'altra, Chiara e José costruiscono il loro rapporto lontano dai riflettori, ma senza nascondersi. Dopo aver sistemato anche gli ultimi tasselli del passato – dalla pace ritrovata con Fedez e con la sua nuova compagna Giulia Honegger fino alle presentazioni ufficiali in famiglia – Chiara è finalmente pronta a vivere questa storia alla luce del sole. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Chiara Ferragni, le foto che raccontano il nuovo amore con José Hernandez a Marbella: così si è lasciata alle spalle gli anni più difficili

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Chiara Ferragni vola a Milos con José Hernandez

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