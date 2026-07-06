Chiara Ferragni le foto che raccontano il nuovo amore con José Hernandez a Marbella | così si è lasciata alle spalle gli anni più difficili
Le foto mostrano Chiara Ferragni con il nuovo partner, José Hernandez, al privé dello Starlite Festival di Marbella. L’evento estivo comprende musica, concerti con star internazionali, alta gastronomia e dj set esclusivi. Le immagini indicano un momento di serenità per l’influencer, che si è lasciata alle spalle periodi difficili. La scena si svolge in un contesto di relax e divertimento, tra amici e musica dal vivo.
Le immagini arrivano dal privé dello Starlite Festival di Marbella, un evento estivo tra musica, lifestyle, concerti con star internazionali, alta gastronomia e dj set esclusivi. La coppia si è concessa una serata mondana prima di volare a Parigi, per la Settimana dell' Haute Couture, un'altra luna di miele nella città dell’amore per eccellenza. Un viaggio dopo l'altro, una tappa dopo l'altra, Chiara e José costruiscono il loro rapporto lontano dai riflettori, ma senza nascondersi. Dopo aver sistemato anche gli ultimi tasselli del passato – dalla pace ritrovata con Fedez e con la sua nuova compagna Giulia Honegger fino alle presentazioni ufficiali in famiglia – Chiara è finalmente pronta a vivere questa storia alla luce del sole. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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Chiara Ferragni vola a Milos con José Hernandez
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