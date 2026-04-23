Dopo la sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, il Como si presenta con determinazione, nonostante la delusione. Il presidente della società ha espresso sui social media il suo dispiacere per il risultato, sottolineando però l’orgoglio per l’impegno mostrato dalla squadra durante la partita. La squadra si prepara ora alle prossime sfide, mantenendo un atteggiamento positivo e concentrato.

La delusione cocente in casa Como, dopo la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro l’ Inter, viene mitigata dalle parole del presidente Mirwan Suwarso, in un messaggio inviato attraverso i suoi canali social. "Il risultato fa male. Siamo andati a San Siro mostrando coraggio, qualità e personalità, portandoci sul 2–0, proprio come al Sinigaglia - si legge sul profilo Instagram del presidente lariano -. La squadra ha giocato con identità e determinazione e per questo sono molto orgoglioso. Anche se abbiamo appena perso contro una delle migliori squadre in Italia, questo non attenua la delusione. Il calcio è fatto di momenti come questi, alti e bassi che definiscono chi siamo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Como a testa alta dopo la delusione. Brucia l’eliminazione in Coppa Italia. Suwarso: "Il risultato fa molto male ma sono orgoglioso della squadra»

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