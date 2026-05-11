Prima del calcio d’inizio di Napoli-Bologna, Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN. Ha spiegato le ragioni dietro l’esclusione di De Bruyne dalla lista dei titolari e ha toccato anche temi legati alla posizione in classifica e alla possibilità di vincere lo scudetto con l’Inter. Le sue parole hanno attirato l’attenzione dei presenti sul campo e degli spettatori a casa.

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall’inizio di Napoli-Bologna, svelando le motivazioni dietro l’esclusione di De Bruyne e concentrandosi anche sul secondo posto e la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter. Napoli-Bologna: le dichiarazioni di Conte pre partita. Il tecnico dei partenopei ha subito aggiornato sulle condizioni di De Bruyne: “In allenamento ha avuto una collisione testa-testa e si è aperto allo zigomo. Gli hanno messo 4 punti e non c’è trauma cranico, ma è malconcio”. Sul ritorno di Di Lorenzo: “Rappresenta l’ultimo ciclo del Napoli. É il capitano ed è l’unico calciatore ad aver vinto tutto nell’ultimo periodo.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Bologna, Conte: “Ecco cos’è successo a De Bruyne”. Poi la frase a sorpresa sull’Inter

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