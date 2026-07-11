Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del GP di Germania del Mondiale 2026 di MotoGP, disputata sul tracciato del Sachsenring. La gara si è svolta come atto numero undici della stagione. Davide Tardozzi ha dichiarato che sia Marquez che Di Giannantonio saranno competitivi nella prossima gara.

Marc Marquez ha vinto d’autorità la Sprint Race del GP di Germania, atto numero undici del Mondiale 2026 di MotoGP in scena questo weekend sul mitico tracciato del Sahchsenring. Un successo molto importante, in quanto consente allo spagnolo di accorciare le distanze sul vertice della classifica. Il primo posto di Marc, seguito dal fratello Alex in sella Gresini e alla VR46 di Fabio Di Giannantonio lascia buone speranze in vista della gara lunga, segmento che non sembra lasciare tranquillo Davide Tardozzi, Team Manager della casa di Borgo Panigale intervenuto nel paddock per una dichiarazione lampo “ Non è stato semplice – ha detto Tardozzi – Marc ha lottato alla pari con Alex e Diggia; il problema sarà domani: Alex ha dimostrato di avere una grande performance, così come anche Fabio; quindi vedremo quello che succederà”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Tardozzi avverte: “Domani Marquez e Di Giannantonio saranno competitivi”

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