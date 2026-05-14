Al Gran Premio di Catalogna del 2026, la presenza di Marc Márquez manca all'appello a causa di un infortunio. La squadra Ducati, che corre nella stessa categoria, si prepara a affrontare la gara senza il loro collega, che ha subito un infortunio durante le sessioni di allenamento. Le notizie ufficiali indicano che non ci sono ancora tempistiche precise per il suo rientro in pista, e il suo stato di salute rimane riservato. La gara si svolge con alcuni piloti in meno rispetto alle consuete presenze.

La Ducati arriva al GP di Catalogna 2026 con un’assenza pesantissima: quella di Marc Márquez. Il fuoriclasse di Cervera non sarà al via del fine settimana di Montmeló dopo il doppio intervento chirurgico a cui si è sottoposto a Madrid nei giorni successivi alla caduta avvenuta durante la Sprint Race di Le Mans. Un’operazione necessaria, al piede e alla spalla, che ha costretto lo spagnolo a rinunciare sia al Gran Premio di Francia sia all’appuntamento catalano. A fare chiarezza sulle condizioni del pilota è stato il Team Manager della Ducati, Davide Tardozzi, che ha tracciato un quadro tanto preoccupante quanto significativo della situazione fisica di Márquez. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Tardozzi: “Non sappiamo quando Marquez tornerà, ha fatto qualcosa di incredibile”

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