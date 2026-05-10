Dopo il Gran Premio di Le Mans, la Ducati affronta un momento difficile a causa di una gara deludente. La squadra ha dovuto commentare le prestazioni dei propri piloti, con particolare attenzione agli interventi chirurgici di alcuni concorrenti e alle difficoltà incontrate in questa tappa del campionato. La corsa si è disputata su un circuito noto per le sue sfide tecniche, e i risultati hanno suscitato commenti tra i membri della squadra e gli addetti ai lavori.

La Ducati è costretta a leccarsi le ferite dopo una d omenica tutt’altro che bestiale a Le Mans, circuito che ha ospitato questo fine settimana il GP della Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. La rossa infatti ha dovuto fare i conti con l’assenza forzata di Marc Marquez, operato a Madrid dopo la bruttissima caduta di ieri, e con un Francesco Bagnaia purtroppo uscito di scena. Intercettato in zona mista dai microfoni d i Sky Sport MotoGP, il Team Manager della casa di Borgo Panigale Davide Tardozzi ha commentato quanto successo, parlando dei suoi due piloti cominciando da “Pecco”, apparso molto deluso dalla sua prestazione: “ Noi vogliamo prenderla in maniera positiva – ha detto Tardozzi – Francesco Bagnaia ha fatto pole, era veloce in pista, ha fatto anche un giro veloce.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Davide Tardozzi: “Bagnaia? Meglio prendere il lato positivo. Riusciti gli interventi di Marquez”

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