Davide Riondino la grazia che diventa forza

Il primo numero di questa serie speciale di Dylan Dog è nelle edicole dal 29 luglio, con due puntate inedite. La copertina presenta il celebre detective dell’incubo, accompagnato da storie disegnate da Zerocalcare e Shintaro Kago. La pubblicazione include anche un approfondimento sulla figura di Davide Riondino, che ha interpretato un ruolo legato alla narrazione. La rivista si distingue per l’inedita combinazione di autori e stili diversi.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. La grazia che diventa forza. E quel modo un po’ attonito di guardare il mondo soppesandone il profluvio di spunti, in bilico sul crinale tra meraviglia e ironia, e che poi diventano canzoni. Quanto ci manca Riondino, e benvenuta ogni occorrenza che ce ne restituisce un frammento. Per nostra fortuna ha fatto in tempo a ripensare Non svegliate l’amore, uscito originariamente nel ’91, ora con gli arrangiamenti fulgidi di Maurizio Geri, la voce partecipe di Claudia Tellini, il clarinetto fatato di Gabriele Mirabassi. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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