Il comitato di Burgesi si trasforma in associazione, rafforzando la propria struttura. La decisione mira a sostenere più efficacemente le iniziative e le azioni intraprese nel territorio. La modifica giuridica non comporta variazioni nelle attività svolte, ma permette una maggiore capacità di organizzazione e coordinamento. La nuova forma giuridica è stata approvata dall’assemblea e registrata presso le autorità competenti. La transizione avviene senza interruzioni nelle attività già avviate.

? A cura di Manila Scararamella? UGENTO – Non è solo un cambio di forma, è un cambio di passo. Questa mattina il Comitato “No Burgesi” ha ufficializzato una svolta che segna un punto di non ritorno nella storia ambientale del nostro territorio: il passaggio da comitato spontaneo a Associazione ufficialmente costituita. Con il completamento delle procedure burocratiche e la ratifica delle cariche sociali, che vede il Dott. Antonio Nuzzo alla guida in qualità di Presidente, il sodalizio si dota ora di uno statuto e di una struttura definita. Una scelta precisa, dettata dalla necessità di dare continuità, forza e voce a una battaglia che, oggi più che mai, non ammette arretramenti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Burgesi, il comitato diventa associazione: più forza a una battaglia che non conosce resa

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