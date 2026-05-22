Oltre il limite | Pier Marco Valoti e la forza che diventa arte

Gazzaniga. “ Oltre “, è così che si intitola la mostra personale di Pier Marco Valoti, che fino al 20 giugno verrà installata alla Rsa Fondazione Casa San Giuseppe di Gazzaniga. Un’ esposizione che vuole raccontare il valore della creatività come strumento di libertà, relazione e cura. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19. Cosa rappresenta questa iniziativa. La mostra è incentrata sulla sintesi del rapporto profondo tra l’artista e la struttura, che l’ha ospitato, e che tutt’ora lo ospita una volta all’anno per un mese, a seguito di una grave malattia invalidante che l’ha costretto a dipingere tramite l’uso della bocca. Pier Marco Valoti riesce quindi a trasformare il limite in forma espressiva, tramite opere cariche di vita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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