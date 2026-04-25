Calciomercato Inter conferme su Darmian | addio certo a giugno Due le opzioni sul tavolo

Arrivano conferme che Matteo Darmian lascerà l’Inter a fine stagione. Il giocatore, che non ha ancora firmato un nuovo contratto, partirà a parametro zero. Le opzioni principali sono due: il ritorno al Torino o un trasferimento al Monza. La decisione sarà presa nelle prossime settimane, con Darmian che aspetta di definire il suo futuro. Nessun altro dettaglio è stato comunicato ufficialmente.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, arrivano conferme sull’addio di Matteo Darmian a parametro zero a giugno: nel futuro Torino o Monza. L’ Inter si prepara a salutare uno dei suoi interpreti più affidabili e silenziosi. Mentre la proprietà Oaktree pianifica il rinnovamento della rosa per il 2026, il futuro di Matteo Darmian sembra ormai tracciato lontano da Milano, con un possibile e romantico ritorno alle origini che sta prendendo quota nelle ultime ore. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, addio a Darmian: nessun rinnovo di contratto, il Torino prepara il colpo del ritorno. La situazione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore classe 1989 ha già ricevuto segnali chiari da Viale della Liberazione: il suo contratto, in scadenza a giugno, non verrà rinnovato.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, conferme su Darmian: addio certo a giugno. Due le opzioni sul tavolo Notizie correlate Calciomercato Inter, Stankovic verso il ritorno a giugno: sono due le opzioni per l’estate. Lo scenariodi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, i nerazzurri stanno seriamente pensando di riportare Stankovic a Milano investendo 23 milioni di euro... Calciomercato Inter, anche il Monza su Matteo DarmianCon la sua abnegazione è stato uno dei protagonisti del ciclo di vittorie nerazzurro iniziato nel 2021. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Calciomercato Inter, quale futuro per Palestra? Chivu lo corteggia, l'Atalanta lo (ri)vuole; CdS – Inter, Nico Paz da tempo oggetto dei desideri: si può fare solo se…; Bastoni, è braccio di ferro tra Inter e Barça sul prezzo del difensore; Bastoni via dall'Inter? Il ds Ausilio fa chiarezza. Calciomercato Inter: nerazzurri su Moncef Zekri, l'esterno sinistro che tifa MilanIl calciomercato dell'Inter sta già procedendo a ritmi spediti mettendo nel mirino il giovane e talentuoso esterno sinistro Moncef Zekri. derbyderbyderby.it Inter forte su Muharemovic, ma occhio al nome a sorpresa dalla Premier LeagueIl lavoro di rinforzo della difesa dell’Inter resta prioritario e la dirigenza continua a monitorare, ma non solo, i profili più adatti per la rosa nerazzurra. Il nome più caldo resta quello di Tarik ... passioneinter.com Chivu parla di Aleksandar Stankovic in conferenza stampa con un occhio sul calciomercato #Inter #InterDipendenza #ConferenzaStampa #Chivu #Stankovic - facebook.com facebook #Inter: Akanji resta, è fatta per il riscatto dal Manchester City x.com