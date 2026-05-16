L’annuncio di Bernardo Silva sul futuro | Voglio continuare a giocare ai massimi livelli Ho una preferenza Vedremo cosa succederà

Da juventusnews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’intervista a The Athletic, un calciatore ha dichiarato di voler continuare a giocare ai massimi livelli e ha affermato di avere una preferenza riguardo alla prossima squadra. Ha aggiunto che vedremo cosa succederà in futuro, senza fornire dettagli specifici sulle sue intenzioni o sui club interessati. La sua dichiarazione si concentra sulla volontà di proseguire la carriera ad alti livelli e sulla presenza di una preferenza personale, senza ulteriori indicazioni.

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di Francesco Spagnolo Bernardo Silva in un’intervista a The Athletic ha parlato del suo futuro confermando di avere una preferenza su dove andare a giocare. Le ultime. Il mercato dei parametri zero si preannuncia rovente e il nome di Bernardo Silva è senza dubbio uno dei più caldi a livello internazionale. Il centrocampista portoghese, ormai giunto al capolinea della sua straordinaria avventura con il Manchester City, rappresenta l’oggetto del desiderio per diverse big europee. In prima fila per assicurarsi le sue prestazioni c’è la Juventus guidata da Luciano Spalletti, intenzionata a fare del fantasista il pilastro del nuovo progetto tecnico bianconero, anche se la concorrenza del Barcellona resta agguerrita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - L’annuncio di Bernardo Silva sul futuro: «Voglio continuare a giocare ai massimi livelli. Ho una preferenza. Vedremo cosa succederà»
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