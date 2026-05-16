L’annuncio di Bernardo Silva sul futuro | Voglio continuare a giocare ai massimi livelli Ho una preferenza Vedremo cosa succederà

In un’intervista a The Athletic, un calciatore ha dichiarato di voler continuare a giocare ai massimi livelli e ha affermato di avere una preferenza riguardo alla prossima squadra. Ha aggiunto che vedremo cosa succederà in futuro, senza fornire dettagli specifici sulle sue intenzioni o sui club interessati. La sua dichiarazione si concentra sulla volontà di proseguire la carriera ad alti livelli e sulla presenza di una preferenza personale, senza ulteriori indicazioni.

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