Alle 5 del mattino un abete alto 15 metri è caduto nel cortile delle scuole in un quartiere di Dalmine. La caduta non ha provocato danni a persone, poiché non c’erano studenti o passanti presenti. Durante la mattinata, il tronco dell’albero è stato tagliato e rimosso dal luogo. Nessuna altra attività o intervento è stato segnalato in relazione all’evento.

Per fortuna erano le 5 del mattino, altrimenti la caduta in piena strada di un abete alto quindici metri avrebbe potuto causare una tragedia. L’albero si trova nel cortile delle scuole a Mariano di Dalmine, e in mattinata il tronco è stato tagliato e portato via.«Non capiamo come possa essere successo, perché siamo sicuri che l’albero era sano — dice l’assessore all’Ambiente Michele Sorti —. Abbiamo appena terminato l’esame biennale del patrimonio arboreo e stavamo per partire con quello del prossimo biennio. Faremo degli esami per capire meglio». 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Dalmine, cade un abete di 15 metri nel cortile delle scuole: sfiorata la tragedia

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