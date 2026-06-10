Durante un’amichevole tra Ungheria e Kazakistan a Debrecen, una telecamera aerea è caduta da circa 20 metri, rischiando di colpire un operatore che si trovava a bordo campo con una videocamera in mano. La spider-cam ha sfiorato l’operatore senza causare feriti. La caduta si è verificata durante la partita, ma non ci sono stati danni o feriti segnalati.

Tragedia sfiorata in Ungheria – Kazakistan. Durante l’amichevole a Debrecen. Una telecamera – la classica spider-cam – è precipitata da circa 20 metri, sfiorando un operatore a bordo campo, che nel frattempo aveva in mano la propria per riprendere il match. La spider-cam aveva iniziato a emettere fumo nero già precedentemente, mentre era ancora sospesa sui cavi. L’incidente ha costretto l’arbitro a interrompere l’incontro per alcuni minuti. Un episodio inedito, che ha lasciato con il fiato sospeso tutti gli spettatori presenti al match, finito poi 3-1 per l’Ungheria, con i gol di Szoboszlai, Schafer e Toth. Per il Kazakistan in gol Malyj. Il risultato è però passato in secondo piano, vista la tragedia sfiorata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tragedia sfiorata in Ungheria-Kazakistan: telecamera cade da 20 metri e rischia di colpire un operatore

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SPIDERCAM PRECIPITA DA 20 METRI: TRAGEDIA SFIORATA IN CAMPO

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