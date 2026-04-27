Tragedia in Val di Cembra | escursionista cade nel vuoto dopo 15 metri

Un uomo di 85 anni è morto dopo essere caduto da un'altezza di circa 15 metri durante un'escursione nei boschi di Sover, in Val di Cembra. La tragedia si è verificata nel pomeriggio, quando l'escursionista è scivolato e ha perso l'equilibrio, cadendo nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

? Cosa sapere L'ottantacinquenne Renato Bazzanella cade da 15 metri nei boschi di Sover, Val di Cembra.. Il soccorso alpino individua il corpo tramite droni dopo le ricerche notturne.. Il tragico ritrovamento del corpo di Renato Bazzanella, avvenuto all’alba dopo una notte di ricerche nei boschi di Sover, segna una fine drammatica per l’escursione iniziata sabato scorso nella località Piscine, in Val di Cembra. L’ottantacinquenne aveva percorso i sentieri della zona insieme alla moglie prima di proseguire il cammino in solitaria, momento in cui si è verificato l’incidente che lo ha portato a precipitare da un dislivello di 15 metri. Le operazioni di soccorso, concluse con l’impiego di droni per monitorare il terreno impervio, hanno permesso di individuare il corpo dell’uomo nel dirupo dopo lunghi tentativi nelle ore notturne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia in Val di Cembra: escursionista cade nel vuoto dopo 15 metri Notizie correlate “Ha ceduto all’improvviso”. Tragedia in Italia, volo nel vuoto di 7 metri: morte atroceIl destino si è consumato in un istante silenzioso, proprio mentre la giornata sembrava scorrere con la solita cadenza del dovere e della precisione. Un altro incidente in cava, operaio cade da una bancata. Vola nel vuoto per 7 metriCarrara, 17 febbraio 2026 – Un altro incidente sul lavoro in cava, un’altra tragedia sfiorata. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tragedia nei boschi: un 85enne ritrovato senza vita. Le ricerche sono durate tutta la notte; Sover, muore scivolando da un sentiero per 15 metri. La vittima è Renato Bazzanella; Sover, caduta fatale per Renato Bazzanella; Morto a Sover vicino Trento durante una passeggiata: chi era Renato Bazzanella precipitato per 15 metri. Tragedia a Sover, 85enne trovato morto nei boschi dopo una cadutaRenato Bazzanella era uscito a passeggiare con la moglie e non era rientrato. Le ricerche notturne si sono concluse all’alba con il ritrovamento del corpo lungo un sentiero in Val di Cembra (foto Socc ... giornaletrentino.it Terribile incidente a Fornace, in Val di Cembra, morto un motociclistaGravissimo incidente a Fornace, in Val di Cembra. A perdere la vita un motociclista di 63 anni, Enrico Braghin, di Sant'Orsola, che - con il suo mezzo - si è scontrato prima delle 15 di venerdì 16 ... rainews.it #juniores 25.04.2026 Val di Cembra 7 - USD Pinzolo Vittoria scacciacrisi per i ragazzi della Juniores, che ieri si sono riscattati dopo due partite sfortunate, con una limpida vittoria sulla capolista. Una bella partita grintosa, corretta da entrambe le parti, e ben gi - facebook.com facebook ENTI E CONSORZI - Valle di Cembra, nasce una regia condivisa: produttori uniti per rafforzare il sistema vino Un contributo di Angela Petroccione #VallediCembra #vino #territorio #consorzi #enoturismo #horeca #foodservice x.com