Dall’asfalto all’off-road Il crossover totale Zontas

La nuova ZT703-F, dotata di tecnologia Ride-by-wire, sta per arrivare sul mercato delle due ruote. La moto rappresenta un crossover tra asfalto e off-road, combinando caratteristiche di entrambi i mondi. La presentazione ufficiale è imminente, e la produzione si avvicina alla fase finale. La Zontas, casa produttrice, annuncia l’uscita di un modello che promette di rivoluzionare le aspettative nel settore.

Il mercato delle due ruote si prepara ad accogliere una delle novità più attese dell’anno: la nuova ZT703-F dotata di tecnologia Ride-by-wire è finalmente in dirittura d’arrivo. Questo modello, progettato per ridefinire gli standard del proprio segmento, si presenta al pubblico con un pacchetto tecnico di prim’ordine e soluzioni ingegneristiche all’avanguardia, pensate per soddisfare le esigenze dei motociclisti più esperti e appassionati. La moto è stata sviluppata per offrire la massima flessibilità di utilizzo e, proprio per questo motivo, sarà disponibile fin dal lancio in due diverse configurazioni strutturali per adattarsi al meglio alle preferenze e allo stile di guida di ciascun cliente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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