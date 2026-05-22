Schianto auto-moto poi il volo sull' asfalto | biker soccorso dall' eliambulanza

Venerdì 22 maggio, all’ora di pranzo, lungo via Provinciale a Pian Camuno si è verificato un incidente tra un'auto e una moto all’altezza del civico 19. La dinamica dell’incidente, che ha coinvolto un motociclista e un veicolo, è ancora in fase di chiarimento da parte della polizia stradale, intervenuta sul luogo per raccogliere i rilievi. Dopo lo schianto, il motociclista ha subito un volo sull’asfalto ed è stato soccorso dall’eliambulanza.

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Incidente all'ora di pranzo di oggi, venerdì 22 maggio, lungo via Provinciale a Pian Camuno. Nello scontro, avvenuto all'altezza del civico 19, sarebbero rimaste coinvolte una moto e un’automobile, ma la dinamica esatta è ancora al vaglio della polizia stradale, intervenuta per i rilievi.Ad avere. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milano, schianto taxi-moto in viale Mugello: morti due giovani Sullo stesso argomento Schianto auto-moto, poi il 'volo' sull'asfalto: ragazzo soccorso in codice rossoIncidente nella prima mattinata di oggi, martedì 19 maggio, lungo via Brescia, al confine tra San Zeno Naviglio e Borgosatollo. Mancata precedenza, terrificante schianto auto-moto: biker 'vola' sull'asfaltoTerribile impatto tra due veicoli nella prima mattinata di martedì 21 aprile, poco dopo l’alba, lungo via Giuseppe Mazzini a Castiglione delle... Viaggiava in moto, poi la perdita di controllo e lo schianto fatale con un’auto: tragedia tra Messina e Catania qds.it/viaggiava-in-m… #QDS #QdSNotizie #QdSNews x.com Crescentino sotto choc: 22enne scaraventata contro il parabrezza dopo lo schianto tra moto e auto, è gravissimaLa giovane di Crescentino trasportata in elicottero al CTO di Torino dopo il violentissimo impatto vicino a San Genuario. Comunità sotto choc ... giornalelavoce.it Schianto auto-moto a Milano: 27enne muore in piazza CarbonariIn base a una prima ricostruzione della Polizia Locale, durante una svolta la moto ha urtato la vettura ed è schiantata a terra abbattendo un palo della ... fanpage.it