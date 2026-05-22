Schianto auto-moto poi il volo sull' asfalto | biker soccorso dall' eliambulanza
Venerdì 22 maggio, all’ora di pranzo, lungo via Provinciale a Pian Camuno si è verificato un incidente tra un'auto e una moto all’altezza del civico 19. La dinamica dell’incidente, che ha coinvolto un motociclista e un veicolo, è ancora in fase di chiarimento da parte della polizia stradale, intervenuta sul luogo per raccogliere i rilievi. Dopo lo schianto, il motociclista ha subito un volo sull’asfalto ed è stato soccorso dall’eliambulanza.
Incidente all'ora di pranzo di oggi, venerdì 22 maggio, lungo via Provinciale a Pian Camuno. Nello scontro, avvenuto all'altezza del civico 19, sarebbero rimaste coinvolte una moto e un’automobile, ma la dinamica esatta è ancora al vaglio della polizia stradale, intervenuta per i rilievi.Ad avere. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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