Roma i pastori che salvano il verde urbano dall’asfalto

Nella zona sud-est del Parco dell’Appia Antica, tra Tormarancia e Tuscolana, alcuni pastori si occupano di gestire il pascolo. La loro attività serve a evitare il consumo del suolo e a preservare la biodiversità del verde urbano. Questa pratica permette di mantenere aree verdi senza ricorrere a interventi di urbanizzazione e sostiene un metodo naturale di tutela ambientale.

? Cosa sapere I pastori gestiscono il pascolo nel quadrante sud-est del Parco dell'Appia Antica.. L'attività previene il consumo del suolo e mantiene la biodiversità tra Tormarancia e Tuscolana.. A poche centinaia di metri dai palazzi di Tormarancia, Garbatella e Tuscolana, Pasquale conduce le pecore verso la stalla nel quadrante sud-est del Parco dell’Appia Antica, in un equilibrio fragile tra i Castelli Romani e l’espansione urbana. Mentre il sole cala dietro i profili dei monumenti, la figura del pastore si staglia contro lo skyline della capitale, testimoniando una realtà che resiste all’avanzata del cemento. In questo lembo di terra, dove la memoria storica delle zone popolari si intreccia con le radici rurali, la pastorizia non è solo un mestiere, ma una presenza costante che sfida la modernità dei quartieri circostanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, i pastori che salvano il verde urbano dall’asfalto Notizie correlate Leggi anche: Dall’asfalto alla foresta, la “High Line” di Roma: il progetto “Tangenziale Verde” rivoluziona la Tiburtina? Poliziotti salvano due "pastori" smarriti: restituiti ai proprietariBRINDISI - Notte a lieto fine nel quartiere Sant’Elia, a Brindisi, dove gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Brindisi hanno messo in... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Di Tolve: in preghiera per i nuovi pastori della Chiesa di Roma; La domenica del Papa – Il buon Pastore; Un anno senza Papa Francesco, il pastore del popolo dolente; Fiera di San Marco, la carica dei giovani pastori che sfida la crisi: Non chiamateci eredi, siamo il futuro. Pascoli tra palazzi e monumenti. Chi sono i pastori di Roma che sfidano il cementoDalle storie dei partigiani alla Magliana alla sfida contro il consumo di suolo. Un esercito silenzioso di 'tosaerba naturali' che tutela la biodiversità, ma che ora rischia di sparire ... romatoday.it Il solco primigenio e i Palilla, Roma rievoca il 21 aprileIl Tracciato del Solco Primigenio, per ricordare il gesto fondativo di Roma e la rievocazione dei Palilia l'antichissima festività romana che svolgeva proprio il 21 aprile in onore della divinità Pale ... ansa.it Pascoli tra palazzi e monumenti. Chi sono i pastori di Roma che sfidano il cemento ift.tt/3n0ScFm x.com A Roma c'è una piramide alta 36 metri. Non l'ha costruita un faraone — l'ha ordinata un burocrate romano con una scadenza nel testamento. Gaio Cestio Epulone era un magistrato del I secolo a.C., membro del collegio dei Septemviri Epulones — i sacerdoti r - facebook.com facebook