Manolo Blahnik, noto per le sue scarpe di alta moda, ha incontrato Milano da studente, arrivando in città attraverso il traforo del Monte Bianco su un pullman da Ginevra. Tra i luoghi preferiti in città, ha citato una pasticceria e una casa museo, senza specificare i nomi. La sua prima visita risale all’adolescenza, segnando un legame duraturo con Milano.

I l primo incontro risale all’adolescenza. Manolo Blahnik arriva a Milano da studente attraversando il traforo del Monte Bianco su un pullman proveniente da Ginevra. Da allora non ha mai smesso di sorprenderlo con la sua eleganza discreta, l’architettura, la cultura e quel senso dello stile che si manifesta soprattutto nei dettagli. Come abbinare le infradito in città senza sembrare in spiaggia: i look delle celeb X Leggi anche › Il sandalo più kitsch è ora anche il più chic dell’Estate 2026: è perline mania tra le scarpe Lo shoe designer non ha certo bisogno di presentazioni. Nato nelle Canarie ma cittadino del mondo, in oltre cinquant’anni di carriera ha trasformato la scarpa in un vero proprio oggetto di desiderio, conquistando intere generazioni di donne. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla pasticceria alla casa museo: il re delle It Shoes svela i suoi place to be meneghini prediletti

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