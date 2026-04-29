Un aereo senza equipaggio ha lasciato la Sicilia e si è diretto verso la Giordania, passando sopra un'area strategica. Il velivolo, un MQ-4C Triton, ha fatto parte di un volo ufficiale che coinvolge basi statunitensi in Italia. La missione è stata confermata dalle autorità militari, senza ulteriori dettagli sui motivi o sugli obiettivi specifici dell’operazione.

Il volo del MQ-4C Triton 169661 partito da Sigonella e diretto verso la Giordania non è un semplice episodio tecnico. È un frammento di una architettura militare distribuita che rivela come la guerra contemporanea si combatta ben oltre il momento cinetico. Il dato verificato è chiaro: il drone è una piattaforma HALE ISR ( High Altitude Long Endurance Intelligence, Surveillance, Reconnaissance ), progettata per sorveglianza persistente. Il resto – inclusa la possibile discesa verso la base di Prince Hassan – resta nel campo dei segnali OSINT e delle inferenze analitiche. Il punto, però, non è stabilire con certezza dove sia atterrato. Il punto è comprendere cosa significa quel movimento nella catena operativa statunitense.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dalla Sicilia alla Giordania: il volo del Triton svela la guerra nascosta delle basi USA in Italia

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