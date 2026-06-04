Una mostra intitolata Vanessa Noel – Dream Shoes apre le sue porte alla Casa Museo Boncompagni. L'esposizione presenta una collezione di calzature che vengono presentate come opere d'arte e oggetti culturali. Le scarpe, esposte in ambienti suggestivi, sono il risultato di creazioni uniche e artistiche. La mostra invita i visitatori a osservare da vicino dettagli e forme di calzature considerate espressione di creatività e tradizione.

Cosa: La suggestiva mostra Vanessa Noel – Dream Shoes, un’esposizione che esplora e consacra la calzatura come autentico oggetto culturale e vera e propria forma d’arte.. Dove e Quando: Nelle affascinanti sale della Casa Museo Boncompagni Ludovisi, situata a Roma in via Boncompagni 18, aperta al pubblico dal 5 giugno al 6 settembre 2026.. Perché: Per immergersi in una narrazione unica che mette in dialogo oltre quarant’anni di iconiche creazioni contemporanee della designer con preziosi pezzi storici, celebrando l’impatto sociologico della moda e l’eccellenza del design.. La capitale si prepara ad accogliere un evento espositivo di grande fascino che unisce stile, storia e sapienza artigianale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Vanessa Noel: Dream Shoes alla Casa Museo Boncompagni

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