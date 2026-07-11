Dal supermercato alla palestra Servizi di prossimità in crisi Il 73% li raggiunge solo in auto
Il 35,7% degli italiani può raggiungere a piedi entro 15 minuti i servizi di prossimità come supermercati, parrucchieri e palestre. Il restante 64,3% si affida principalmente all’auto, con il 73% che si sposta in auto per raggiungere questi servizi. Questa distribuzione evidenzia come molte persone dipendano dal mezzo privato per le attività di vicinato.
Il 35,7% della popolazione italiana può mediamente raggiungere a piedi, entro 15 minuti dalla propria abitazione, i servizi di prossimità necessari alla propria vita quotidiana: dal supermercato al parrucchiere, alla palestra e altro. Una percentuale che nelle Marche scende al 28,3%, e in provincia di Macerata al 26,8%: meglio della provincia di Fermo (24,2%), peggio di quelle di Pesaro – Urbino (27,8%), Ancona (29,5%) e Ascoli, la migliore (32%). Questo significa che il 73,2% dei maceratesi per soddisfare i propri bisogni giornalieri deve ricorrere sistematicamente all’automobile (più raramente ad altri mezzi). Questo il quadro che emerge... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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