Ubriaco al supermercato molesta i clienti e non li fa entrare | espulso dal paese
Un uomo è stato allontanato dal paese dopo aver provocato disordini in un supermercato, dove si trovava in stato di ebbrezza e ha impedito l’ingresso ad altri clienti. È la seconda volta che si verifica un episodio simile in questa zona, dove l’uomo aveva già avuto comportamenti analoghi in passato. Le autorità hanno deciso di intervenire, portando alla sua espulsione. La vicenda si aggiunge a una serie di episodi di questo tipo registrati in questa località.
Non è la prima volta che succede, probabilmente non sarà l'ultima: ennesimo episodio di ubriachezza molesta a Villanuova sul Clisi. Ancora una volta all'esterno di un supermercato, come riferito dagli agenti dell'aggregazione valsabbina di Polizia Locale: "Il soggetto, residente in un Comune. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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