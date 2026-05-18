Ubriaco al supermercato molesta i clienti e non li fa entrare | espulso dal paese

Un uomo è stato allontanato dal paese dopo aver provocato disordini in un supermercato, dove si trovava in stato di ebbrezza e ha impedito l’ingresso ad altri clienti. È la seconda volta che si verifica un episodio simile in questa zona, dove l’uomo aveva già avuto comportamenti analoghi in passato. Le autorità hanno deciso di intervenire, portando alla sua espulsione. La vicenda si aggiunge a una serie di episodi di questo tipo registrati in questa località.

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