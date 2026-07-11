dal lavoro alla casa intesa fra il comune firenze e i sindacati

Il Comune di Firenze e i sindacati hanno firmato un protocollo d'intesa che riguarda temi come il lavoro di qualità, il diritto alla casa, la mobilità e la coesione sociale. L’accordo mira a creare un percorso di confronto tra le parti coinvolte.

Firenze, 11 luglio 2026 - Lavoro di qualità, diritto alla casa, mobilità, coesione sociale: su questi temi Comune di Firenze, Cgil Firenze, Cisl Firenze-Prato e Uil Toscana hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con l'obiettivo di strutturare un percorso di confronto. L'attivazione del protocollo, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sarà accompagnata "da incontri periodici di monitoraggio e verifica, finalizzati a valutare l'avanzamento dei lavori dei tavoli e ad aggiornare, se necessario, gli impegni assunti". Tra le priorità il turismo e la qualità del lavoro, proseguirà poi l'impegno sugli appalti pubblici "con focus sulla sicurezza, sulla tutela salariale e occupazionale e sulla corretta applicazione dei contratti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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