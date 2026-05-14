Milazzo intesa fra Comune e Asp per il recupero dell' ex ospedale Vaccarella

A Milazzo, il Comune e l'Azienda sanitaria hanno firmato un accordo per il recupero dell'ex ospedale Vaccarella. Il progetto prevede l’utilizzo di un finanziamento di sette milioni di euro, confermato di recente. L’immobile è stato riconosciuto come edificio di interesse culturale dall’Assessorato regionale ai Beni culturali. La notizia è arrivata il 13 maggio, portando un passo avanti nella riqualificazione dell’edificio.

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Il vecchio ospedale di Vaccarella a Milazzo si prepara a vivere una nuova stagione. Dopo la conferma del finanziamento da sette milioni di euro e il riconoscimento dell’immobile quale edificio di interesse culturale da parte dell’Assessorato regionale ai Beni culturali, ieri 13 maggio è arrivato.🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il recupero dell’area dell’ex ospedale diventa nuovo terreno di scontroArea del vecchio ospedale civile e iter per la nuova variante urbanistica, dall’opposizione Per Jesi, dopo l’infuocata assemblea pubblica al circolo... Servigliano: 1,9 milioni per il recupero dell’ex ospedale? Cosa scoprirai Come diventerà l'ex ospedale dopo il recupero di Santa Maria del Piano? Quali nuovi servizi riceveranno i residenti della valle del... Si parla di: Festivalmar 2026: a Milazzo tre giorni Nel Profondo per vivere e proteggere il mare. Intesa fra Comune Bari e Aeroporti Puglia, più voli in invernoDestagionalizzare l'offerta turistica mediante la connettività aerea e rafforzare l'attrattività della città e la sua promozione come meta turistico-culturale. Sono i principali obiettivi del ... ansa.it Movida, a Bari operativa l’intesa fra esercenti e Comune contro disagi e rumoreParola d’ordine collaborazione. Ne è convinto l’avvocato Pasquale La Pesa, legale del Comitato per la salvaguardia degli esercenti della zona umbertina di Bari. È per questo che ci sottopone l’intesa ... ilsole24ore.com