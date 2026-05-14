Milazzo intesa fra Comune e Asp per il recupero dell' ex ospedale Vaccarella
A Milazzo, il Comune e l'Azienda sanitaria hanno firmato un accordo per il recupero dell'ex ospedale Vaccarella. Il progetto prevede l’utilizzo di un finanziamento di sette milioni di euro, confermato di recente. L’immobile è stato riconosciuto come edificio di interesse culturale dall’Assessorato regionale ai Beni culturali. La notizia è arrivata il 13 maggio, portando un passo avanti nella riqualificazione dell’edificio.
Il vecchio ospedale di Vaccarella a Milazzo si prepara a vivere una nuova stagione. Dopo la conferma del finanziamento da sette milioni di euro e il riconoscimento dell’immobile quale edificio di interesse culturale da parte dell’Assessorato regionale ai Beni culturali, ieri 13 maggio è arrivato.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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