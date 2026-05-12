Dal 17 maggio scatta l' obbligo di targa per i monopattini elettrici
Dal 17 maggio entrerà in vigore una nuova normativa che richiede a tutti i monopattini elettrici di essere dotati di una targa identificativa. Questa disposizione si applica a tutti i mezzi in circolazione, rendendo obbligatoria l’apposizione di un contrassegno visibile sul veicolo. La normativa è stata annunciata e sarà operativa a partire dalla data indicata, con l’obiettivo di facilitare l’identificazione dei mezzi in strada.
La data da segnare sul calendario è quella di domenica 17 maggio: da quel giorno, infatti, i monopattini elettrici dovranno essere dotati obbligatoriamente di una targa, o meglio, di un contrassegno identificativo. Si tratta di un adesivo di circa 5x6 centimetri, con fondo bianco e caratteri neri.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
MONOPATTINI elettrici e TARGA obbligatoria. Scatta l'OBBLIGO dal 17 maggio #commercialista
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