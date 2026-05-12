Dal 17 maggio scatta l' obbligo di targa per i monopattini elettrici

Dal 17 maggio entrerà in vigore una nuova normativa che richiede a tutti i monopattini elettrici di essere dotati di una targa identificativa. Questa disposizione si applica a tutti i mezzi in circolazione, rendendo obbligatoria l’apposizione di un contrassegno visibile sul veicolo. La normativa è stata annunciata e sarà operativa a partire dalla data indicata, con l’obiettivo di facilitare l’identificazione dei mezzi in strada.

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La data da segnare sul calendario è quella di domenica 17 maggio: da quel giorno, infatti, i monopattini elettrici dovranno essere dotati obbligatoriamente di una targa, o meglio, di un contrassegno identificativo. Si tratta di un adesivo di circa 5x6 centimetri, con fondo bianco e caratteri neri.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MONOPATTINI elettrici e TARGA obbligatoria. Scatta l'OBBLIGO dal 17 maggio #commercialista Notizie correlate Monopattini elettrici: dal 16 maggio scatta l'obbligo di targa e assicurazioneScatteranno il prossimo 16 maggio i nuovi obblighi per i monopattini elettrici, con l'introduzione di "targhino" e assicurazione RC anche per questi... Argomenti più discussi: Monopattini elettrici, scatta il contrassegno obbligatorio: cosa cambia dal 17 maggio 2026; Rivoluzione monopattini: dal 16 maggio scatta l'obbligo della targa, ma è già allarme furbetti; VIDEO | Dal 17 maggio obbligo di targa per i monopattini, Altamura: Poche le richieste; Meteo, sole e temporali: le previsioni della settimana per Monza e Brianza. #focusFirenze. Vanno avanti i lavori di riqualificazione di via Panzani a Firenze. Da oggi, lunedì 11 maggio, scatta una nuova fase dell’intervento con il cantiere che interessa la carreggiata lato San Lorenzo nel tratto via del Giglio-piazza dell’Unità Italiana. Dal x.com Thread delle domande giornaliere 04 maggio 2026 - reddit.com reddit Monopattini elettrici, scatta l’obbligo di contrassegno: cosa cambia dal 17 maggio 2026. Le info dell’ACI Reggio CalabriaNuove regole in arrivo per i monopattini elettrici. Dal 17 maggio 2026 scatterà l’obbligo di dotare i monopattini elettrici di un contrassegno identificativo adesivo, misura pensata per migliorare la ... strettoweb.com