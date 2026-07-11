Dai Gemelli diversi alla Pink Floyd Symphony | al via l’estate sangiulianese

Notizia in breve

Il 9 luglio 2026 è iniziata l’estate a San Giuliano Terme con l’evento “Bagni di Stelle”, uno spettacolo di improvvisazione teatrale dell’Arsenale delle Apparizioni. La serata ha segnato l’apertura delle manifestazioni estive, con una serie di eventi che proseguiranno nei prossimi giorni. La programmazione include anche un concerto dei Gemelli diversi e una performance della Pink Floyd Symphony. Le attività si svolgono in diverse location della città e sono aperte al pubblico.