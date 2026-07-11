Dai Gemelli diversi alla Pink Floyd Symphony | al via l’estate sangiulianese
Il 9 luglio 2026 è iniziata l’estate a San Giuliano Terme con l’evento “Bagni di Stelle”, uno spettacolo di improvvisazione teatrale dell’Arsenale delle Apparizioni. La serata ha segnato l’apertura delle manifestazioni estive, con una serie di eventi che proseguiranno nei prossimi giorni. La programmazione include anche un concerto dei Gemelli diversi e una performance della Pink Floyd Symphony. Le attività si svolgono in diverse location della città e sono aperte al pubblico.
San Giuliano Terme (PI), 9 luglio 2026 – Da “Bagni di Stelle” con lo spettacolo d’improvvisazione teatrale dell’Arsenale delle Apparizioni che aprirà il ciclo di eventi estivi, al concerto per la pace della Pink Floyd Symphony dell’11 settembre, passando per il ricchissimo programma delle celebrazioni e festeggiamenti per San Bartolomeo, patrono di San Giuliano Terme, incluso il concerto dei “Gemelli Diversi”, e per Caterina Guzzanti che, nell’ambito della rassegna “Animali Narranti”, il 9 settembre si esibirà al Parterre. Torna anche quest’anno “L’estate Sangiulianese”, il ricco cartellone di spettacoli, concerti ed eventi culturali promosso dall’amministrazione del comune e gestito da Progetto Immagina, che dalla seconda metà di luglio sino all’inizio settembre, animerà i mesi estivi della cittadina termale-. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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